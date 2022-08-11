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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:21

Загрузка петербургских отелей выросла в июле на 38%

В конце февраля отели всех категорий ощутили резкое падение спроса

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В июле 2022 года средняя загрузка отелей Петербурга категорий 3-5* составила 78,6%, что на 38% больше, в июле 2021 года, сообщил городской комитет по развитию туризма.

По предварительным данным консалтинговой компании Hotel Advisors, по темпам восстановления и роста загрузки в июле Петербург опередил Москву, Казань, Екатеринбург и Сочи, отметили в комитете.

В первом полугодии, по данным городских властей, Петербург посетили 3,77 млн туристов, прирост турпотока по сравнению с прошлым годом составил 32%. При этом средний уровень загрузки отелей с января по июнь оценивается на уровне 52%.

"Динамика загрузки отелей категории 3 и 5* в первом полугодии 2022 года была неравномерной. В конце февраля отели всех категорий ощутили резкое падение спроса, которое выразилось в массовой отмене бронирований до нулевой отметки, причем как со стороны зарубежных гостей, так и со стороны путешественников из регионов России. Начиная с мая средняя загрузка отелей всех категорий не опускалась ниже 58-60%", - говорится в сообщении.

Чиновники считают, что рост бронирований произошел за счет восстановления внутреннего турпотока.

Петербург Hotel Advisors Москва Казань Сочи
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