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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

Медведев назвал отказ признать Крым российским системной угрозой для России

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Отказ Украины или стран НАТО признать Крым российским является системной угрозой для РФ, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Это прямая и явная угроза, особенно в условиях того, что произошло с Крымом. Крым вернулся в РФ. Если какое-либо другое государство, будь то Украина или страны НАТО, считает, что Крым не является российским, для нас это системная угроза", - сказал Медведев в ходе встречи с ветеранами.

"Если такое государство входит во враждебный для нас блок, а я недаром вспоминал целеуказание стратегических ядерных сил натовских стран, то для нас эта угроза носит постоянный характер", - подчеркнул зампред Совбеза.

Он отметил, что, "если во главе украинского государства становится очередной сумасшедший националист или какая-то слабая опереточная фигура, то в этом случае жди конфликта вплоть до нападения".

"Имею в виду, что каждая страна имеет право на самооборону. Причем у государства есть и право на превентивную самооборону. Это надо иметь в виду. Это не только ответ на чьи-то враждебные действия. Это и превентивные действия по устранению военной угрозы", - сказал он.

"Эта военная угроза, к сожалению, для нашей страны начала исходить из бывшей части нашего единого государства, что для нас особенно печально и трагично", - отметил зампред Совбеза РФ. "Мы же понимаем с вами, украинцы для нас никакие не враги. Но те люди, которые стоят там у власти, националистические круги, эти все недобитые в определенный период бандеровцы реально представляют угрозу для нашей безопасности и безопасности огромного количества людей", - сказал Медведев.

Вооружения стран НАТО по-прежнему направлены на Россию, в их ядерном арсенале РФ по-прежнему приоритетная цель, отметил Дмитрий Медведев.

"Могу вам сам сказать, как человек, который, что называется, не понаслышке представляет, как это все работает, цели-то у них остались прежние, в том числе тех современных видов вооружения, которые непосредственно наведены на нашу страну. И никто их не убрал. И в ядерном арсенале этих государств наша страна занимает все равно доминирующее положение по количеству тех целей, которые введены в соответствующие решения", - сказал он.

К этому, заметил он, Россия не может относится равнодушно.

Дмитрий Медведев Крым
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