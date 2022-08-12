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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:35

"Роскосмос" представит макет новой орбитальной станции на форуме "Армия-2022"

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - "Роскосмос" представит на форуме "Армия-2022" макет перспективной российской орбитальной станции, заявили в госкорпорации.

"Макет новой Российской орбитальной станции впервые покажут общественности в павильоне VIP-3 госкорпорации "Роскосмос" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022", - говорится в сообщении.

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"В настоящее время идет эскизное проектирование Российской орбитальной станции, развертывание которой предполагается в два этапа: на первом - в составе четырех модулей, на втором - еще трех", - добавили в госкорпорации.

По ее данным, дополнительная информации о станции будет представлена на стенде ракетно-космической корпорации "Энергия".

Кроме этого госкорпорация представит ранее не демонстрировавшиеся широкой публике робототехнический комплекс "Маркер", тестировавшийся как средство охраны космодрома "Восточный", и несколько двигательных установок космических аппаратов на базе холловских и ионных двигателей.

Также будут представлены макеты ракет-носителей "Ангара-1.2", "Рокот-М", "Союз-2", "Союз-2.1в", "Союз-5", "Протон-М", "Ангара-А5", "Ангара-А5М" и "Ангара-А5В", макеты разгонных блоков "Бриз-М", "Фрегат-СБ" и КВТК, макеты космических аппаратов "Электро-Л", "Арктика-М", "Обзор-Р", "Ресурс-ПМ", "Аист-2Д", "Аист-2Т", "Глонасс-К", "Скиф" и "Марафон", макеты Международной космической станции, пилотируемого корабля "Союз МС" и пилотируемого транспортного корабля нового поколения, макет стартового комплекса для ракет "Ангара" на космодроме Восточный, макеты стационарных плазменных и термокаталитических двигателей.

Роскосмос
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