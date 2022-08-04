"Роскосмос" не будет предпринимать резких шагов по выходу из проекта МКС до 2024 года

Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - "Роскосмос" определит дату выхода из проекта МКС на основании анализа технического состояния станции, это может быть как 2025, так и 2030 год, сообщил исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Что касается заявления про 2024 год - ну это особенности перевода, но то что было сказано про выход России после 2024 года, это означает, что до 2024 года никаких резких шагов не будет. И 2025 год - после 2024 года, 2028 - это тоже после 2024 года, и 2030 год. Конкретное решение по выходу будет приниматься исходя из ее технического состояния", - сказал Крикалев на пресс-конференции в четверг.

26 июля глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года, к этому времени начнется развертывание национальной орбитальной станции.

Борисов пояснил, что Россия пока не уведомляла партнеров о выходе из проекта МКС, процесс начнется после 2024 года, он будет учитывать техническое состояние станции.

Он также сообщил, что ресурсы основных модулей Международной станции выработаны, степень их износа позволяет говорить о возможности гарантийной эксплуатации станции не далее нескольких лет после 2024 года.