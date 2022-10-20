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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:22

Глава "Роскосмоса" сообщил о форсировании работ по созданию орбитальной станции РФ

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил о форсировании работ по созданию российской космической орбитальной станции.

"Сейчас мы форсируем работы по российский орбитальной станции, идет активная работа по эскизному проекту. Станция будет модульной, возможно, посещаемой, там не будет постоянного экипажа, но этот вопрос еще открытый", - сказал Борисов на отраслевом форуме "Роскосмоса" "Команда будущего" в четверг.

"Причин здесь несколько - в первую очередь техническое состояние станции, подвергать опасности космонавтов и астронавтов нельзя. Сегодня по статистике примерно два месяца в год мы тратим на поиск и устранение неисправностей, то есть время на проведение научных экспериментов постоянно сжимается, эффективность падает", - сказал глава госкорпорации.

По его словам, Россия продолжит осваивать и дальний космос. "Конечно, мы будем продолжать научные исследования дальнего космоса, желательно в партнерстве с теми странами, которые готовы", - сказал Борисов.

Юрий Борисов Роскосмос
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