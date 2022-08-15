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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

Мантуров заявил, что санкции не скажутся на сроках создания бомбардировщика ПАК ДА

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Новые санкции Запада не повлияют на сроки создания стратегического бомбардировщика ПАК ДА, работы идут по графику, заявил в интервью "Интерфаксу" вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"ПАК ДА - это комплекс стратегической авиации, и об использовании иностранных деталей в проекте такого типа речи даже не идет", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос агентства о возможном изменении сроков создания самолета из-за нехватки некоторых комплектующих, например, подшипников, после введения санкций.

"Проект реализуется в соответствии с графиком", - подчеркнул вице-премьер.

Ранее сообщалось, что перспективный авиакомплекс дальней авиации (ПАК ДА), создаваемый компанией "Туполев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех"), призван заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3. В 2017 году Юрий Борисов, находясь в должности замминистра обороны РФ (ныне глава "Роскосмоса"), заявлял, что ПАК ДА может совершить первый полет в 2025-2026 годах, а начало серийного производства запланировано на 2028-2029 год.

Минпромторг РФ Денис Мантуров
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