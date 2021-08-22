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Мантуров сообщил о начале сборки опытных бомбардировщиков ПАК ДА

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В России началась агрегатная сборка опытных образцов нового стратегического бомбардировщика ПАК ДА, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"В соответствии с контрактом и сводным графиком идет поэтапная передача рабочей конструкторской документации на завод-изготовитель. На самой производственной площадке идет агрегатная сборка опытных образцов", - заявил Мантуров.

По его словам, опытно-конструкторские работы по созданию перспективного авиакомплекса дальней авиации реализуются "как и запланировано".

"Разумеется, мы ставим задачу создать технику, превосходящую по возможностям технику других стран", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос о сравнении характеристик ПАК ДА с американским конкурентом B-21 Raider.

Как сообщал "Интерфакс", перспективный авиакомплекс дальней авиации (ПАК ДА), создаваемый компанией "Туполев" (входит в ОАК), призван заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3. По официальным данным, стратегический бомбардировщик-ракетоносец нового поколения будет выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло" (без хвостового оперения) и построен с применением стелс-технологий. Также сообщалось, что ПАК ДА будет дозвуковым и сможет нести больше вооружения, чем Ту-160, в том числе гиперзвуковое.

Ранее Александр Конюхов, будучи гендиректором "Туполева", сообщил "Интерфаксу", что выкатка первого опытного образца ПАК ДА планируется в 2021-2022 годах. Юрий Борисов, находясь в должности замминистра обороны РФ (ныне вице-премьер), заявлял, что ПАК ДА может совершить первый полет в 2025-2026 годах, а начало серийного производства запланировано на 2028-2029 год.

Денис Мантуров

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