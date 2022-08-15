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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

Летные испытания истребителя Су-75 Checkmate перенесены на 2024 год

Летные испытания истребителя Су-75 Checkmate перенесены на 2024 год
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Первый полет легкого истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate намечен на 2024 год, сообщил в интервью "Интерфаксу" вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.

"За время, прошедшее с презентации проекта на МАКС-2021, была получена обратная связь от потенциальных заказчиков. Были также проведены работы по оптимизации стоимости и анализу отдельных технических решений, что позволило существенно повысить конкурентоспособность, коммерческую привлекательность, а также снизить технические риски при создании отечественного однодвигательного самолета", - сказал Мантуров.

"На основе этих работ в проект были внесены изменения, что и скорректировало сроки первого вылета. Но при этом, принцип модульности и современные цифровые технологии позволили в кратчайшие время внести эти изменения, и уже в 2024 году мы планируем начать летные испытания", - заявил вице-премьер.

По его словам, современные цифровые технологии существенно сократили цикл постройки первого летного опытного образца, который обычно составляет примерно 2-2,5 года.

"Сроки максимально сжатые. Сейчас работы по самолету Checkmate находятся на этапе подготовки производства первых опытных образцов", - сказал Мантуров.

Легкий однодвигательный истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate ("Шах и мат") разработки "Сухого" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") был представлен в июле 2021 года на авиасалоне МАКС. Тогда сообщалось о планах поднять его в воздух в 2023 году, а с 2026 года начать серийные поставки.

В первую очередь, самолет будет ориентирован на экспорт, в частности, на страны Африки, Индию и Вьетнам, заявлял Юрий Борисов, будучи вице-премьером (ныне глава "Роскосмоса"). Разработчики также рассчитывают и на заказ со стороны Минобороны. По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, российские военные проявляют интерес к беспилотной версии Checkmate.

Су-75 Checkmate Денис Мантуров Минпромторг МАКС-2021
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