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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

Мишустин потребовал от регионов вдвое сократить площадь лесных пожаров

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин напомнил главам регионов о том, что они должны как минимум вдвое сократить площадь лесных пожаров по сравнению со значениями за предыдущие пять лет. Он заявил об этом на совещании в Якутске о предотвращении ЧС и ликвидации их последствий.

"Борьба с лесными пожарами - это, прежде всего, обязанность региональных властей (...) Федеральный центр предоставляет субъектам финансовые ресурсы и необходимую технику. У вас есть все, что требуется для эффективной организации такой работы", - подчеркнул премьер-министр.

Он сообщил, что в 2022 году количество лесных пожаров в России в пожароопасный период снизилось на 15% по сравнению с 2021 годом, пройденная огнем площадь сократилась в два раза. Правительство в 2022 году увеличило помощь регионам на тушение лесных пожаров в два раза, она составила 14,2 миллиарда рублей.

"Эти средства позволили нарастить авиационный и наземный мониторинг территорий в зоне риска в частности. Привлечь больше специалистов к работе. Ну, и повысить оперативность принятия решений, - сказал Мишустин. - В 30 российских субъектах смогли ликвидировать очаги в первые же сутки. Вот конкретный результат. Соответственно в 13 - не допустили их появления".

В регионах Дальнего Востока с начала 2022 года площадь лесных пожаров уменьшилась в 3,5 раза, с прошлогодних 7,5 млн гектаров до 2,1 млн, заявил глава Минприроды Александр Козлов. По всей России, по его данным, пройденная огнем площадь лесных пожаров сократилась в 2,7 раза, с 8,4 млн гектаров в 2021 году до 3,1 млн гектаров. Министр подчеркнул, что в 2022 году только один лесной пожар в стране перекинулся на жилье - это случилось в якутском селе Арылах.

"По прогнозу, до конца сентября сохранится высокая пожарная опасность в Якутии, Чукотке, Бурятии, Приамурье, на севере Хабаровского края. Возможно повышение горимости в отдельных районах Приморья, Забайкалья и Камчатки", - добавил Козлов.

Михаил Мишустин Дальний Восток Александр Козлов Минприроды
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