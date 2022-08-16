Мишустин ознакомится с проектами жилищного строительства в Забайкальском крае

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин завершает свою поездку в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа, которая началась 12 августа.

Во вторник Мишустин прибудет в Читу, где у него запланировано посещение ряда социальных и промышленных объектов.

Кроме того, глава правительства ознакомится с деятельностью резидентов территории опережающего развития "Забайкалье", ознакомится с проектами жилищного строительства в Забайкалье.

Эту поездку премьер РФ начал с посещения Республики Алтай, а затем побывал в Якутии, где провел совещание по предотвращению ликвидаций последствий чрезвычайных ситуаций.

Он также посетил IT-парк "Якутск", резиденты которого представили главе правительства проекты в области цифровой трансформации.