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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

ОАК прорабатывает замену французских двигателей на российские ПД-8 для SSJ-100

ОАК прорабатывает замену французских двигателей на российские ПД-8 для SSJ-100
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) прорабатывает программу замены российско-французских двигателей SaM-146 на российские ПД-8 на существующем флоте самолетов Superjet 100, сообщил гендиректор компании Юрий Слюсарь.

"Безусловно, в первую очередь наша задача – продлить летную годность (Superjet 100 - ИФ) на максимально длительный срок. И та система послепродажного обслуживания по "Суперджетам", которая была создана, она сейчас позволяет нам поддерживать (летную годность самолетов - ИФ)", - сказал Слюсарь журналистам на форуме "Армия" в понедельник.

"Вариант ремоторизации на новые двигатели тоже существует, мы ведем его проработку: общаемся с авиакомпаниями, с лизинговыми компаниями. Понятно, что это дополнительные затраты, которые нужно самортизировать", - добавил он.

"Но пока, еще раз говорю, наша задача на ближайшие годы – весь парк из 150 "Суперджетов" как можно дольше продержать в исправном состоянии", - заключил глава ОАК.

После начала военной операции РФ на Украине российско-французская компания PowerJet, выпускающая двигатели SaM146, прекратила их техобслуживание и ремонт.

Российские двигатели ПД-8 разрабатывались для импортозамещенной версии "Суперджета", выпуск которой ожидается в конце 2023 года.

ОАК Объединенная авиастроительная корпорация SSJ-100 Superjet 100 ПД-8
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