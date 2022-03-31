"Ростех" на фоне санкций работает над "повышением компетенции" по ремонту SSJ100

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Ростех", которая курирует предприятия авиапрома, в условиях западных санкций работает над "повышением компетенции" по ремонту самолетов Superjet 100, сообщили "Интерфаксу" в "Ростехе".

"Не будем скрывать, что ситуация для отечественной авиации сложная. Есть чувствительные позиции, мы активно по ним работаем в части повышения компетенции по ремонту самолета. Кроме того, мы прорабатываем возможность оперативного подключения российских компаний к выполнению ремонта запасных частей и агрегатов, изготовлению расходников для обеспечения текущих форм обслуживания", - сказал представитель "Ростеха".

Для обслуживания "Суперджетов" ранее были созданы склады запчастей, включая пул подменных двигателей, также напомнил он. Для каждого эксплуатанта SSJ100 "определяется своя "дорожная карта" совместных действий".

Российско-французская компания PowerJet, выпускающая двигатели SaM146 для Superjet 100, из-за санкций прекратила их техобслуживание и ремонт, сообщил накануне источник "Интерфакса", близкий к авиапрому. Полностью прекратились поставки запчастей для SaM146, техподдержка и ремонт двигателей, включая возврат ранее отремонтированных, предоставление их в лизинг.

Чтобы не допустить остановку эксплуатации SSJ100 в РФ Минпромторг предложил использовать склад запчастей и пул подменных двигателей SaM146, которые PowerJet сформировала на территории РФ еще до санкций, сообщил источник. Для этого ведомство предлагает узаконить передачу имущества иностранных компаний, отказавшихся от бизнеса в РФ, во временное управление российским профильным предприятиям.

Импортных запчастей для обслуживания SSJ100, несмотря на санкционные ограничения, хватит "на значительное время", заявлял ранее в марте глава Минпромторга Денис Мантуров. Чиновник также обещал, что в 2022 году заказчики получат минимум 19 SSJ100. Сертификация импортозамещенной версии "Суперджета", по его словам, ожидается в 2023 году. Эту модель планируется оснащать двигателями ПД-8, которые будет выпускать ОДК.

Евросоюз 26 февраля объявил санкции против России в связи с военной операцией на Украине, ряд из них ударил по авиационной отрасли. В частности, введен запрет на поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, оказание услуг по их техобслуживанию и страхованию. Уже эксплуатируемые в стране самолеты, в соответствии с санкциями, должны быть возвращены иностранным лизингодателям. Кроме того, запрещается поставка систем и комплектующих, необходимых для производства авиатехники.

В условиях массовых арестов "санкционных" самолетов за рубежом рейсы по международным линиям продолжаются на 193 лайнерах, заявлял ранее глава Минтранса РФ Виталий Савельев. Из них 148 - российские Superjet 100. Крупнейшие эксплуатанты "Суперджета" - авиакомпания "Россия" (68), Red Wings (15), "Азимут" (15), "Ямал" (15), "Газпром авиа" (10), "Аэрофлот" (9), "ИрАэро" (7), "Северсталь" (4), "Якутия" (4).