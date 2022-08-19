Новикомбанк профинансирует создание двигателей для SSJ New

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - ПАО "ОДК-Сатурн" (входит в "Объединенную двигателестроительную корпорацию") и Новикомбанк подписали соглашения о сотрудничестве в производстве и поставке двигателей ПД-8 для пассажирских самолетов SSJ New (импортозамещенная версия Superjet 100) и финансирования текущей деятельности.

Как сообщила пресс-служба "ОДК-Сатурн", соглашение на полях форума "Армия-2022" подписали председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева и заместитель генерального директора ОДК - управляющий директор "ОДК-Сатурн" Виктор Поляков.

Стороны договорились сотрудничать в реализация проекта по производству и поставкам двигателей ПД-8 для пассажирских самолетов SSJ New на сумму 2,5 млрд рублей, сообщили в Новикомбанке. Кроме этого, банк предоставит ОДК на финансирование текущей деятельности 7 млрд рублей.

Работа по созданию отечественного двигателя тягой 8 тонн ведется с 2019 года и в 2022 году активизировалась на фоне санкций.

Сотрудничество с Новикомбанком позволяет последовательно решать поставленные перед разработчиком задачи, реализовывать проекты по диверсификации - в частности, программу разработки двухконтурного турбовентиляторного двигателя ПД-8, сообщили в 2ОДК-Сатурн". Двигатель будет использоваться на самолете SSJ New и на самолете-амфибии Бе-200.

"ОДК-Сатурн" - двигателестроительная компания, специализирующаяся на разработке, производстве, послепродажном обслуживании газотурбинных двигателей (ГТД) для авиации, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок, судов, морских и приморских промышленных объектов.

"Объединенная двигателестроительная корпорация" (входит в ГК "Ростех") - интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики.