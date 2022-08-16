Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:27

В Крыму в воинской части произошла детонация боеприпасов

Серьезно пострадавших нет

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В результате пожара в воинской части в Джанкойском районе Крыма произошла детонация хранившихся на складе боеприпасов, сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"16 августа около 6:15 в районе населенного пункта Майское (Джанкойский район) произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. В результате возгорания произошла детонация хранившихся боеприпасов", - говорится в сообщении военного ведомства.

"По докладу с места происшествия, на данный момент серьезно пострадавших не выявлено", - проинформировали в Минобороны.

Там также сообщили, что принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин возгорания.

Детонация боеприпасов на крымском аэродроме

По данным Минобороны РФ, 9 августа на военном аэродроме "Саки" в Крыму сдетонировали авиационные боеприпасы, в результате чего один человек погиб и 14 получили травмы. Источник в Минобороны назвал основной версией произошедшего нарушение правил пожарной безопасности.

Крым Майское
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФСБ сообщила о предотвращении поджогов административных зданий на Ставрополье

Два человека пострадали в результате детонации на складе боеприпасов на севере Крыма

Минфин и ФАС проверят возможность экспорта топлива, предназначенного для рынка РФ

Минфин и ФАС проверят возможность экспорта топлива, предназначенного для рынка РФ
Пандемия коронавируса

Глава Минздрава призвал россиян носить маски и ревакцинироваться

Глава Минздрава призвал россиян носить маски и ревакцинироваться

Мишустин ознакомится с проектами жилищного строительства в Забайкальском крае

Мишустин ознакомится с проектами жилищного строительства в Забайкальском крае

Путин подписал указ об учреждении звания "Мать-героиня"

Путин подписал указ об учреждении звания "Мать-героиня"

Британский самолет-разведчик нарушил госграницу РФ в районе мыса Святой Нос

Что произошло за день: понедельник, 15 августа

Шоу "Голос" вернется в эфир Первого канала

Адвокат Дерипаски уточнил, что бизнесмен подал иск к Тинькову из-за поста в Instagram

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });