В Крыму в воинской части произошла детонация боеприпасов

Серьезно пострадавших нет

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В результате пожара в воинской части в Джанкойском районе Крыма произошла детонация хранившихся на складе боеприпасов, сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"16 августа около 6:15 в районе населенного пункта Майское (Джанкойский район) произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. В результате возгорания произошла детонация хранившихся боеприпасов", - говорится в сообщении военного ведомства.

"По докладу с места происшествия, на данный момент серьезно пострадавших не выявлено", - проинформировали в Минобороны.

Там также сообщили, что принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин возгорания.

Детонация боеприпасов на крымском аэродроме

По данным Минобороны РФ, 9 августа на военном аэродроме "Саки" в Крыму сдетонировали авиационные боеприпасы, в результате чего один человек погиб и 14 получили травмы. Источник в Минобороны назвал основной версией произошедшего нарушение правил пожарной безопасности.