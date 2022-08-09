Минобороны России сообщило о детонации боеприпасов у аэродрома "Саки"

Фото: Mulch/ТАСС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - На территории аэродрома "Саки" в Крыму произошла детонация боеприпасов, сообщило Министерство обороны России, комментируя взрывы в Сакском районе.

"9 августа около 15:20 на территории аэродрома "Саки" в районе населенного пункта Новофедоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов", - говорится в сообщении.

Никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было, добавило министерство, ссылаясь на доклад с места.

По данным ведомства, никто не пострадал, авиационная техника не получила повреждений. Пожар тушат, причины взрывов выясняются.

Ранее в соцсетях появились фотографии и видео взрывов в курортном поселке Новофедоровка на западе полуострова. Советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил, что взрывы были, но призвал всех дождаться официальной версии случившегося.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что выехал на место происшествия.