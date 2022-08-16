Два человека пострадали в результате детонации на складе боеприпасов на севере Крыма

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Два человека получили травмы в результате детонации на складе боеприпасов в Джанкойском районе на севере Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"На данный момент продолжается детонация. Есть двое пострадавших среди гражданского населения, их жизни ничего не угрожает. Идет эвакуация жителей, для обеспечения безопасности людей выводят за пятикилометровую зону. Задействованы силы МЧС, Минобороны РФ, Росгвардии, экстренные службы", - написал Аксенов в своем телеграм-канале во вторник.

На видео, которое размещено там же, глава Крыма уточнил характер травм. "Один мужчина с осколочным ранением, одного придавило стенкой", - сказал Аксенов.

Он уточнил, что речь идет о селе Азовское. На месте работают представители госорганов, сотрудники МЧС, военные.

Один из пострадавших госпитализирован, сообщили в министерстве здравоохранения Крыма. "Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Второму пострадавшему оказана медицинская помощь на амбулаторном этапе, травмы легкой степени тяжести", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, в Джанкойском районе произошло возгорание на территории временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. Это вызвало детонацию боеприпасов. Причины возгорания выясняются.