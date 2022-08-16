В России за сутки коронавирус выявили у 23 909 человек

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 23 909 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России были зарегистрированы 25 273 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 1 364. Количество новых случаев снижается второй день подряд после того, как 14 августа было выявлено почти 29 тысяч случаев болезни.

В больницы попали 3 411 человек - на 115,7% больше, чем за прошедшие сутки. Увеличение количества госпитализированных отмечено в 72 субъектах Российской Федерации, снижение - в девяти регионах, ситуация осталась без изменений в четырех российских субъектах.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 59 человек, накануне штаб сообщал о 53 умерших.

Выздоровели за сутки 20 583 человека.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 931 тыс. 140 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 383 237 умерших и 18 млн 172 тыс. 070 выздоровевших.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в РФ на фоне появления новых более заразных подвариантов коронавируса отмечается рост заболеваемости. Также в Роспотребнадзоре заявляли, что в стране отмечается увеличение в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность. При этом, как подчеркивали в ведомстве, существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов маловероятно, возвращать коронавирусные ограничения на федеральном уровне необходимости нет.