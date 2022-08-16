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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

Регионам РФ с высоким уровнем COVID-заболеваемости рекомендовано ввести ношение масок

Чаще всего люди заболевают в Москве, Петербурге и Подмосковье

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор направил в регионы, где уровень заболеваемости COVID-19 превышает 50 случаев на 100 тысяч человек, письмо с рекомендациями о целесообразности ношения масок в общественных местах, на транспорте и в местах работы и учебы, сообщили в пресс-службе ведомства во вторник.

"Эпидемическая ситуация по COVID-19 в России характеризуется продолжающимся ростом числа выявленных случаев. (...) В субъектах РФ, где уровень недельного показателя заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тыс. населения, целесообразно рекомендовать ношение масок в общественных местах, в местах скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях (по месту работы или учебы)", - сообщили в пресс-службе.

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Там уточнили, что "письмо с соответствующими рекомендациями направлено в территориальные органы и организации Роспотребнадзора. Руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой дано поручение проработать рекомендации с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации".

В Роспотребнадзоре отмечают, что "в разрезе регионов страны фиксируются различные темпы прироста, в отдельных случаях (Архангельская область) наблюдается снижение заболеваемости".

"При этом 48,6% выявленных случаев приходится на три региона - Москву, Санкт-Петербург и Московскую область", уточняется в сообщении

В сообщении пресс-службы также отмечается, что глава Роспотребнадзора "поручила территориальным органам и организациям активизировать разъяснительную работу с населением". "При этом особое внимание следует уделить работе с лицами из групп риска - старше 65 лет и больными хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.

Заболеваемость растет

Ранее в понедельник оперштаб сообщил о росте на 49% за минувшую неделю показателя заболеваемости COVID-19 в РФ на 100 тыс. населения, показатель госпитализации за аналогичный период увеличился на 29,8%.

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Рост показателя заболеваемости COVID-19 отмечается в РФ седьмую неделю подряд. На минувшей неделе было отмечено увеличение числа выявлений заражения коронавирусом, которое приблизилось к 30 тыс. в сутки.

По данным оперштаба на 16 августа, за минувшее сутки в РФ выявлено 23 909 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 3 411 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 115,7%. Умерли от COVID-19 59 человек.

В июле в России был отменены коронавирусные ограничения. Вместе с тем глава Роспотребнадзора Попова ранее сообщила, что в РФ на фоне появления новых, более заразных подвариантов коронавируса отмечается рост заболеваемости. Также в Роспотребнадзоре заявляли, что в стране отмечается увеличение в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность. При этом, как подчеркивали в ведомстве, существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов маловероятно, возвращать коронавирусные ограничения на федеральном уровне необходимости нет.

Хроника 09 января 2020 года – 16 августа 2022 годаПандемия коронавируса
Россия коронавирус
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