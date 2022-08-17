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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

Российские космонавты выйдут в открытый космос

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев в среду выйдут в открытый космос для работ по интеграции европейского манипулятора ERA в состав российского сегмента Международной космической станции (МКС).

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Как сообщали в "Роскосмосе" в конце июля, во время работы за бортом станции космонавты выполнят монтаж локтевых телекамер дополнительного обзора на манипуляторе, перенос и подключение внешнего пульта управления манипулятором EMMI и демонтаж стартовых колец для облегчения манипулятора.

Продолжительность выхода составит 6 часов 46 минут.

Предыдущий выход в открытый космос состоялся 21 июля. Космонавт Артемьев и астронавт Европейского космического агентства (ESA) Саманта Кристофоретти перевели в режим хранения внешний пульт управления EMMI. Также они успешно демонтировали платформу с адаптерами с пассивной базовой точки БТП-2 модуля "Поиск" и затем установили адаптер ERA на БТП-2. В дальнейшем этот адаптер установят на шлюзовую камеру, которая сейчас находится на малом исследовательском модуле "Рассвет".

Автономный передислоцируемый манипулятор ERA (European Robotic Arm) производства немецкой компании Fokker Space входит в состав штатных электромеханических средств технического обслуживания модуля "Наука". В качестве основного манипулятора российского сегмента станции он будет обеспечивать установку и снятие целевых нагрузок на поверхности станции и мониторинг состояния наружной поверхности станции, а также дистанционно управляемое перемещение космонавтов на переносном рабочем месте при выходах в открытый космос.

Олег Артемьев Денис Матвеев
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