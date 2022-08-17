Пожар на территории рынка в Ростове-на-Дону локализован

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание в складском помещении на территории рынка в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В 04.52 по Москве пожар локализован на 1500 кв.м.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тушение проводится по повышенному рангу. Для ликвидации привлечены 69 человек. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду в складском помещении на территории рынка в Ростове-на-Дону загорелись поддоны с прессованной бумагой.