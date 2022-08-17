Открытое горение на территории рынка в Ростове-на-Дону ликвидировано

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение в складском помещении на территории рынка в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

"06:42 мск - ликвидация открытого горения в складском помещении на Днепропетровской", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду в складском помещении на территории рынка в Ростове-на-Дону загорелись поддоны с прессованной бумагой. Пожар тушат по повышенному рангу. На момент локализации площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. м. Пострадавших нет.