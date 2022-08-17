Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:49

Tiktok грозит штраф до 4 млн руб. из-за отказа удалять запрещенный в РФ контент

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы в конце августа рассмотрит протокол в отношении компании TikTok Pte. Ltd. об административном правонарушении, выразившимся в отказе удалять запрещенный в РФ контент.

"В отношении TikTok Pte. Ltd. в суд поступил протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.13.41 КОАП РФ (неудаление информации, признанной в РФ запрещенной). Судебное заседание назначено на 30 августа в 10:15", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Таким образом, если Tiktok признают виновным в нарушении российского законодательства, компании грозит штраф в размере до 4 млн рублей.

Протокол был ранее составлен Роскомнадзором и направлен в суд.

С начала прошлого года за отказ удалять запрещенный в России контент штрафам также подвергаются крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok. Сумма штрафов в отношении всех этих иностранных компаний превышает 200 млн рублей.

Также за неоднократные нарушения российского законодательства компании Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) и Google подверглись в РФ оборотным штрафам в размере 5% от их годовой выручки за 2020 год. Так, суд взыскал с Meta почти 2 млрд рублей, с Google - более 28,9 млрд рублей оборотных штрафов.

TikTok Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Разрывы боеприпасов на севере Крыма почти прекратились

Разрывы боеприпасов на севере Крыма почти прекратились

Пассажирский самолет повредил шасси и крыло при посадке в иркутском Усть-Куте

Пожар на территории рынка в Ростове-на-Дону локализован

Пожар площадью 600 кв. м. тушат в торговом центре в Ростове-на-Дону

Российские космонавты выйдут в открытый космос

Российские космонавты выйдут в открытый космос

Что произошло за день: вторник, 16 августа

Поезда в Крыму возвращаются в график после детонации боеприпасов в Джанкое

Поезда в Крыму возвращаются в график после детонации боеприпасов в Джанкое

Латвия ограничит продление видов на жительство и выдачу ПМЖ россиянам

Латвия ограничит продление видов на жительство и выдачу ПМЖ россиянам

Роскомнадзор предупредил о рассылке фальшивых писем якобы от госорганов

СК возбудил уголовное дело после происшествия в Джанкойском районе Крыма

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });