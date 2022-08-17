Tiktok грозит штраф до 4 млн руб. из-за отказа удалять запрещенный в РФ контент

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы в конце августа рассмотрит протокол в отношении компании TikTok Pte. Ltd. об административном правонарушении, выразившимся в отказе удалять запрещенный в РФ контент.

"В отношении TikTok Pte. Ltd. в суд поступил протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.13.41 КОАП РФ (неудаление информации, признанной в РФ запрещенной). Судебное заседание назначено на 30 августа в 10:15", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Таким образом, если Tiktok признают виновным в нарушении российского законодательства, компании грозит штраф в размере до 4 млн рублей.

Протокол был ранее составлен Роскомнадзором и направлен в суд.

С начала прошлого года за отказ удалять запрещенный в России контент штрафам также подвергаются крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok. Сумма штрафов в отношении всех этих иностранных компаний превышает 200 млн рублей.

Также за неоднократные нарушения российского законодательства компании Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) и Google подверглись в РФ оборотным штрафам в размере 5% от их годовой выручки за 2020 год. Так, суд взыскал с Meta почти 2 млрд рублей, с Google - более 28,9 млрд рублей оборотных штрафов.