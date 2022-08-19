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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:42

Режим ЧС введен в зоне природного пожара в Нижегородской области

Режим ЧС введен в зоне природного пожара в Нижегородской области
Архивное фото
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации введен на территории городского округа Воротынский из-за крупного природного пожара, сообщил губернатор региона Глеб Никитин в четверг вечером.

"Ввел с сегодняшнего дня режим ЧС в Нижегородской области. Зона ЧС - городской округ Воротынский", - написал Никитин в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, это позволит "предельно оперативно" выделять финансы на привлечение дополнительных сил и средств на ликвидацию чрезвычайной ситуации. "Необходимо привлечь дополнительную технику, снабдить ГСМ, людей, кто работает на месте, обеспечить питанием, водой", - написал Никитин.

По данным главы региона, к ликвидации природного пожара привлечены все возможные силы территориальной системы ЧС. "Для отжига планируем задействовать авиадесантников из Тюмени. У них большой опыт работы в болотистой местности", - добавил он.

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Также в связи с режимом ЧС с 19 августа в регионе вводится запрет на посещение лесов и охоту.

"Возможны дополнительные ограничения, в частности, временное отключение электричества. Это коснётся в первую очередь тех территорий, где установлены высокие классы пожарной опасности - 4 и 5. Прошу отнестись с пониманием", - написал губернатор.

Ранее сообщалось, что площадь пожара в Воротынском районе Нижегородской области составляет 3,3 тыс. га. "На 18 августа общая площадь пожара составляет 3300 га. Активное горение происходит на площади 800 га, остальная территория уже пройдена огнем", - отметили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ

С огнем борются 172 человека и 70 единиц техники. Тушение осложняется сильным ветром и труднодоступной местностью - около тысячи гектаров занимают болота.

Запах гари дошел до Москвы

Как сообщалось, из-за лесных пожаров в Рязанской области (граничит с Нижегородской областью) Москву и Подмосковье с 17 августа окутал смог, жители жалуются на запах гари. Роспотребнадзор рекомендовал москвичам носить медицинские маски во время пребывания на открытом воздухе.

Из-за природных пожаров в Рязанской области режим ЧС введен в Спасском и Клепиковском районах, а также в Окском заповеднике.

Нижегородская область
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