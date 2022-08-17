Эксперт заявил, что не визы являются главным препятствием у россиян для поездок в Европу

Проблема в стоимости перелета, считает вице-президент РСТ Дмитрий Горин

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Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Главное препятствие у россиян для путешествий в Европу - не визы, которые сейчас можно оформить, а стоимость перелета, достигающая 80-150 тыс. рублей, сообщил журналистам вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), председатель совета директоров холдинга "Випсервис" Дмитрий Горин.

"По визам средняя картина, если не считать венгерского консульства, запись на 1,5-2 месяца вперед. Визы выдаются популярными странами, такими как Испания, Италия, Греция, Франция, Финляндия. Нужно внимательнее относиться к оформлению документов. Доверять это лучше туроператорам и турагентам, так как процент отказа в визах в ряде стран вырос, но это связано с некорректностью заполнения документов", - сказал он на пресс-конференции в среду.

Горин призвал взвешенно относиться к любой информации по визам и руководствоваться только официальными сообщениями Евросоюза.

По словам эксперта, сейчас у туристов больше проблем со стоимостью перелетов, чем с визами.

"Больше вопрос для путешествий в Европу - не визы, а очень дорогие авиаперелеты. Если мы раньше путешествовали туда за три часа, сейчас время в полете составляет в среднем от 8 до 24 часов, количество пересадок одна-две или три. Мы облетаем территории. И самый важный фактор - стоимость перелета, которая варьируется в среднем от 80 до 150 тыс. рублей за билет экономического класса туда и обратно", - сказал он.

Эксперт рассказал, что когда появилась возможность вылетов бюджетными авиакомпаниями из приграничных с Россией стран, спрос на такие трансмодальные поездки резко вырос. Стоимость перевозки, включая перелет и билет на автобус до города вылета, составляет 20-25 тыс. рублей.

Визовый вопрос

Ранее сообщалось, что ряд стран Европы призывают к ограничению въезда россиян в ЕС вплоть до запрета туристических виз. Глава МИД председательствующей в Совете ЕС Чехии Ян Липавский сообщил на прошлой неделе, что в конце августа страны Евросоюза будут обсуждать запрет виз для всех россиян. Однако с этой мерой, по данным ряда европейских СМИ, согласны не все страны Евросоюза, а для ее утверждения необходимо единогласие всех 27 государств-членов ЕС.

В Европейской комиссии (ЕК) воздерживаются от прямых комментариев по этим призывам. Официальный представитель ЕК Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе на прошлой неделе заявила, что "ответственность за выдачу или невыдачу виз возлагается на государства-члены, которые принимают решения в индивидуальном порядке".