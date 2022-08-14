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Президент Латвии поддержал идею запрета на выдачу туристических виз для россиян

Президент Латвии поддержал идею запрета на выдачу туристических виз для россиян
Президент Латвии Эгил Левитс
Фото: Markus Scholz/picture alliance via Getty Images

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Латвия вместе с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими странами-единомышленниками должна выдвинуть на европейском уровне требование о прекращении выдачи туристических виз гражданам России, заявил президент Латвии Эгил Левитс.

Обращаясь к участникам 23-го слета политически репрессированных Латвии в Икшкиле, который прошел в субботу, глава государства подчеркнул, что это будут дополнительные санкции против России.

Как сообщили в воскресенье агентству BNS в канцелярии президента, Левитс напомнил, что в последнее время не только в Латвии, но и в ряде европейских стран, особенно в Эстонии, Финляндии, которые непосредственно граничат с Россией, а также в Чехии, председательствующей в ЕС, началась дискуссия о российских туристах в Европе.

В этой связи президент считает необходимым пересмотреть уже выданные Латвией виды на жительство (ВНЖ) и визы. По его словам, тем, кто поддерживает действия России на Украине, ВНЖ должны быть аннулированы или, как минимум, не должны продлеваться, за исключением особых обстоятельств.

ВНЖ не должны выдаваться и тем постоянным жителям Латвии, которые в будущем примут российское гражданство, и эти люди должны покинуть страну, сказал Левитс.

"Торговля ВНЖ предыдущими правительствами, их неоправданная щедрость в выдаче ВНЖ российским гражданам, за которой скрывались лишь корыстные интересы некоторых бизнесменов от политики, создали риски безопасности и способствовали двуязычию. Пришло время пересмотреть последствия этой неудачной и опасной политики", - заявил глава государства.

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Ранее на этой неделе правительство Эстонии утвердило санкцию, ограничивающую выдачу виз гражданам России и запрещающую въезд в республику россиянам, которые имеют выданную Эстонией визу и намереваются посетить страну с целью туризма, бизнеса, спорта или культуры.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин также выступила за ограничение выдачи россиянам туристических виз на общеевропейском уровне. Финскому порталу Yle она заявляла: "Понятно, что россияне используют Финляндию как перевалочный пункт, через нас едут в другие страны на отдых. Мы обсуждаем этот вопрос в правительстве, и дискуссия продолжится".

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский допустил введение запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России.

Латвия Эгил Левитс
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