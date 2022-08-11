МИД Чехии допустил запрет выдачи шенгенских виз россиянам в порядке санкций

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский допустил введение запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России в рамках очередного пакета санкций. Его процитировало польское радио.

Так глава МИД отреагировал на призыв властей Эстонии и Финляндии отказать гражданам России в возможности отдыхать в странах Европы.

Правительство Эстонии решило, начиная с 18 августа, ограничить россиянам въезд в страну по шенгенским визам, выданным Эстонией, а также ограничить выдачу россиянам виз для туризма, работы, учебы и ведения бизнеса. Рига и Хельсинки уже ограничили выдачу виз россиянам.

Канцлер Германии Олаф Шольц сказал журналистам, что не может себе представить тотальный запрет выдачи шенгенских виз гражданам России.

Ранее на этой неделе представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что в Евросоюзе нет процедур запрета на выдачу краткосрочных виз иностранцам, включая россиян, но в каждом случае вопрос рассматривается государствами ЕС с учетом конкретных обстоятельств.

Газета El Mundo опубликовала комментарий о том, что идея запрета выдачи шенгенских виз гражданам России вряд ли получит поддержку в странах ЕС. Еврокомиссия делегировала решение о запрете въезда россиянам национальным правительствам.

"Но даже если Латвия и Финляндия запретят выдачу виз, сама шенгенская система позволяет гражданам России въезжать и покидать территории стран шенгенского соглашения. Шенгенский кодекс о свободном перемещении гарантирует каждому человеку с визой, выпущенной любым из 26 (стран) участников, свободное перемещение по территориям стран соглашения в течение 90 дней", - напомнили в El Mundo.