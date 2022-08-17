Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

МЧС сообщило о повреждении 9 многоквартирных и 70 частных домов после взрывов в Крыму

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Девять многоквартирных и около 70 частных домов, по предварительным данным, повреждены в результате детонации боеприпасов в воинской части в Джанкойском районе на севере Крыма, сообщается на сайте МЧС республики в среду.

"У нас имеется информация о девяти поврежденных МКД и около 70 частных домов. Данные уточняются", - говорится в сообщении со ссылкой на главу ведомства Сергея Садаклиева. По его словам, "в полном объеме к работам приступят" после разминирования и проведения следственных действий.

Отмечается, что Садаклиев находится в селе Майское - одном из двух населенных пунктов, пострадавших из-за взрывов. По словам министра, на месте сейчас работают пиротехники, МЧС, Росгвардия. Развернут оперативный штаб.

"Электроэнергия и вода подается в полном объеме, на текущий момент отключен газ, однако после проведения полного обследования территории газоснабжение также будет восстановлено", - уточнил он.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем телеграм-канале, что в Майском также повреждены здания общеобразовательной школы и администрации поселения. Он поручил оперативно приступить к ремонтным работам: замене окон, дверей, кровли.

Как сообщалось, 16 августа в Джанкойском районе, близ сел Майское и Азовское, произошло возгорание на территории временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. Это вызвало детонацию. Пострадали два человека. Введена 5-километровая зона оцепления. Эвакуированы около 3 тыс. человек.

В результате детонации был поврежден участок железной дороги на севере полуострова. Его восстановили за несколько часов, но это привело к задержке поездов и корректировке их маршрута.

В Минобороны назвали произошедшее в районе Джанкоя диверсией. Помимо военного склада и железнодорожного полотна, ущерб нанесен ЛЭП, электростанции, ряду жилых домов. СКР возбудил уголовное дело.

МЧС Крым
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Космонавты вышли в открытый космос для работ с манипулятором ERA

Эксперт заявил, что не визы являются главным препятствием у россиян для поездок в Европу

Эксперт заявил, что не визы являются главным препятствием у россиян для поездок в Европу

Курский губернатор предложил перенести в регион демонтированный в Эстонии танк-памятник

Курский губернатор предложил перенести в регион демонтированный в Эстонии танк-памятник

Аналитики ждут спада поставок смартфонов в Россию на 35% в 2022 году

В РСТ сочли, что летний туристический сезон в РФ по ряду параметров превзошел прошлогодний

В РСТ сочли, что летний туристический сезон в РФ по ряду параметров превзошел прошлогодний

Задержан зампред правительства Ленобласти Харлашкин

ФСБ сообщила о задержании шестерых членов террористической ячейки в Джанкое и Ялте

Пандемия коронавируса

В РФ впервые с 20-х чисел марта выявили более 33 тыс. заболевших COVID за сутки

В РФ впервые с 20-х чисел марта выявили более 33 тыс. заболевших COVID за сутки

Москва опровергла обвинения в причастности структур РФ к взрыву в ереванском ТЦ

Москва опровергла обвинения в причастности структур РФ к взрыву в ереванском ТЦ

Разрывы боеприпасов на севере Крыма почти прекратились

Разрывы боеприпасов на севере Крыма почти прекратились
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });