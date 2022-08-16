Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

СК возбудил уголовное дело после происшествия в Джанкойском районе Крыма

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту "противоправных действий, совершенных в Джанкойском районе" Крыма. При этом в СК не уточнили, по какой статье оно будет расследоваться.

Военная операция на Украине

По данным следствия, в результате противоправных действий" "были повреждены военный склад, а также ряд гражданских объектов, в том числе линии электропередач, электростанция, железнодорожные пути, другие объекты инженерной инфраструктуры и несколько жилых домов".

На месте работают следователи и криминалисты комитета.

Утром в Джанкойском районе случился пожар на территории временного хранения боеприпасов одной из воинских частей, огонь вызвал взрывы. Пострадали два человека. В окрестностях части прошла эвакуация - из сел Майское и Азовское вывезли около трех тысяч человек. Примерно два десятка местных жителей от эвакуации отказались.

В Минобороны случившееся назвали диверсией.

В результате детонации был поврежден участок железной дороги на севере полуострова. Его уже восстановили, но это привело к задержке поездов и изменениям их маршрутов. Составы направляют на станцию Владиславовка, откуда пассажиров развозят автобусами.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Джанкойском районе введен режим чрезвычайной ситуации. На случай возможного продолжения взрывов на ночь в эвакуированных поселках выставят охрану и оцепление. На данный момент уже задержан один мародер по подозрению в краже продуктов из магазина.

Крым Джанкойский район СКР Минобороны Майское Азовское
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Роскомнадзор предупредил о рассылке фальшивых писем якобы от госорганов

Режим ЧС введен на севере Крыма после детонации боеприпасов

Самолет с журналистами премьерского пула экстренно сел в аэропорту Читы

Суд объявил перерыв в рассмотрении иска Дерипаски к Тинькову до 31 августа

Суд объявил перерыв в рассмотрении иска Дерипаски к Тинькову до 31 августа

В Минобороны РФ заявили о диверсии на военном складе в Джанкое

В Минобороны РФ заявили о диверсии на военном складе в Джанкое
Пандемия коронавируса

Регионам РФ с высоким уровнем COVID-заболеваемости рекомендовано ввести ношение масок

Лидер ДДТ Шевчук оштрафован на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС России

Лидер ДДТ Шевчук оштрафован на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС России

Участок железной дороги поврежден из-за детонации боеприпасов на севере Крыма

Участок железной дороги поврежден из-за детонации боеприпасов на севере Крыма
Пандемия коронавируса

В России за сутки коронавирус выявили у 23 909 человек

В Джанкойском районе прекратились взрывы боеприпасов

В Джанкойском районе прекратились взрывы боеприпасов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });