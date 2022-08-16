СК возбудил уголовное дело после происшествия в Джанкойском районе Крыма

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту "противоправных действий, совершенных в Джанкойском районе" Крыма. При этом в СК не уточнили, по какой статье оно будет расследоваться.

По данным следствия, в результате противоправных действий" "были повреждены военный склад, а также ряд гражданских объектов, в том числе линии электропередач, электростанция, железнодорожные пути, другие объекты инженерной инфраструктуры и несколько жилых домов".

На месте работают следователи и криминалисты комитета.

Утром в Джанкойском районе случился пожар на территории временного хранения боеприпасов одной из воинских частей, огонь вызвал взрывы. Пострадали два человека. В окрестностях части прошла эвакуация - из сел Майское и Азовское вывезли около трех тысяч человек. Примерно два десятка местных жителей от эвакуации отказались.

В Минобороны случившееся назвали диверсией.

В результате детонации был поврежден участок железной дороги на севере полуострова. Его уже восстановили, но это привело к задержке поездов и изменениям их маршрутов. Составы направляют на станцию Владиславовка, откуда пассажиров развозят автобусами.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Джанкойском районе введен режим чрезвычайной ситуации. На случай возможного продолжения взрывов на ночь в эвакуированных поселках выставят охрану и оцепление. На данный момент уже задержан один мародер по подозрению в краже продуктов из магазина.