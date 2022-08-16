В Минобороны РФ заявили о диверсии на военном складе в Джанкое

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Военный склад в Джанкое (Крым) пострадал в результате диверсии, сообщили в Минобороны РФ.

"Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункт Джанкой", - заявили в ведомстве.

"Ущерб нанесен ряду гражданских объектов, среди которых ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов. Серьезно пострадавших нет", - подчеркивается в сообщении.

В Минобороны добавили, что принимаются необходимые меры для ликвидации последствий диверсии.

Как сообщалось, в Джанкойском районе Крыма произошло возгорание на территории временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. Это вызвало детонацию. Пострадали два человека. Введена пятикилометровая зона оцепления. Эвакуированы около двух тысяч человек.