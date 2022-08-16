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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

В Минобороны РФ заявили о диверсии на военном складе в Джанкое

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Военный склад в Джанкое (Крым) пострадал в результате диверсии, сообщили в Минобороны РФ.

"Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункт Джанкой", - заявили в ведомстве.

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"Ущерб нанесен ряду гражданских объектов, среди которых ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов. Серьезно пострадавших нет", - подчеркивается в сообщении.

В Минобороны добавили, что принимаются необходимые меры для ликвидации последствий диверсии.

Как сообщалось, в Джанкойском районе Крыма произошло возгорание на территории временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. Это вызвало детонацию. Пострадали два человека. Введена пятикилометровая зона оцепления. Эвакуированы около двух тысяч человек.

Минобороны РФ Крым Джанкой
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