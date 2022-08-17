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Космонавты вышли в открытый космос для работ с манипулятором ERA

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев начали семичасовой выход в открытый космос для работ по интеграции европейского манипулятора ERA в состав российского сегмента Международной космической станции (МКС).

Как сообщили в "Роскосмосе", космонавты в 16:53 по московскому времени в среду открыли выходной люк модуля "Поиск" на российском сегменте МКС и начали выбираться на внешнюю поверхность станции. Продолжительность выхода составит 6 часов 44 минуты.

Выход из модуля состоялся с более чем 30-минутным опозданием.

Артемьеву и Матвееву предстоит установить на манипуляторе две локтевые телекамеры и демонтировать стартовые кольца с двух его концевых эффекторов, переместить внешний пульт и осуществить с помощью него тестовое управление манипулятором, а также отрегулировать приводы на концевых эффекторах.

При наличии времени космонавтам предстоит сменить рамку с защитными стеклами на видеокамере одного из концевых эффекторов манипулятора, смонтировать блокиратор на одной грузовой стреле и раскрыть другую стрелу от функционально-грузового блока "Заря" до малого исследовательского модуля "Поиск".

Как сообщил начальник сектора отдела внекорабельной деятельности РКК "Энергия" Сергей Чесноков в эфире YouTube-канала "Роскосмос ТВ", данный выход станет последним в рамках работ в открытом космосе по интеграции манипулятора ERA в российский сегмент.

Для Артемьева это будет седьмой выход, для Матвеева - третий. Предыдущий выход в открытый космос состоялся 21 июля.

Автономный передислоцируемый манипулятор ERA (European Robotic Arm) производства немецкой компании Fokker Space входит в состав штатных электромеханических средств технического обслуживания модуля "Наука". В качестве основного манипулятора российского сегмента станции он будет обеспечивать установку и снятие целевых нагрузок на поверхности станции и мониторинг состояния наружной поверхности станции, а также дистанционно управляемое перемещение космонавтов на переносном рабочем месте при выходах в открытый космос.

ERA МКС Роскосмос
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