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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:07

Космонавты досрочно завершат работы в открытом космосе

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Центр управления полетами (ЦУП) принял решение досрочно завершить работы в открытом космосе; второму космонавту Денису Матвееву вслед за Олегом Артемьевым также поручено вернуться в шлюзовой отсек МКС, следует из трансляции "Роскосмоса".

"Денис, начинай перемещение в сторону шлюзового отсека", - сказал представитель ЦУП в ходе переговоров с космонавтом.

Ранее в ходе работ в открытом космосе у космонавта Артемьева упал заряд аккумулятора скафандра, наземные специалисты приняли решение вернуть космонавта на борт МКС для подзарядки батареи.

В пресс-службе "Роскосмоса" заявили, что ситуация находится под контролем ЦУП, здоровью космонавта ничего не угрожает.

Артемьев и Матвеев в 16:53 мск в среду открыли выходной люк модуля "Поиск" на российском сегменте МКС и начали выбираться на внешнюю поверхность станции, чтобы заняться интеграцией европейского манипулятора ERA в состав станции. Предполагалось, что в открытом космосе они будут работать 6 часов 44 минуты. Выход из модуля состоялся с более чем 30-минутным опозданием.

Для Артемьева это седьмой выход, для Матвеева - третий. Предыдущий выход в открытый космос состоялся 21 июля.

ЦУП Роскосмос Денис Матвеев Олег Артемьев
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