Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:07

Москва потребовала от США выдать визы Лаврову и другим делегатам Генассамблеи ООН

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Россия потребовала от американской стороны обеспечить беспрепятственный доступ российской делегации к участию в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявил телеканалу "Россия-24" российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Можно с уверенностью сказать, что мы бы хотели видеть Сергея Викторовича Лаврова на Генеральной ассамблее ООН, - сказал он. - США в последние годы не раз создавали нам сложности с рабочими поездками, в том числе, и по ооновской линии. Посольство уже обратилось в Белый дом, Госдепартамент с требованием выполнить обязательства страны, на территории которой базируется штаб-квартира ООН, и незамедлительно выдать визы министру и всем членам российской делегации".

"Мы будем и дальше настаивать на обеспечении беспрепятственного въезда всех представителей России, участвующих в мероприятиях 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Завтра у меня будет очередной визит в Госдепартамент, где одним из центральных вопросов я намереваюсь поднять именно эту проблему - проблему полномасштабного, полноформатного участия нашего министра и делегации в предстоящих сентябрьских мероприятиях в Нью-Йорке", - подчеркнул дипломат.

Хроника 15 апреля 2021 года – 17 августа 2022 годаДипломатическое противостояние
США ООН Нью-Йорк ООН Генассамблея ООН Анатолий Антонов Сергей Лавров Госдепартамент МИД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Космонавт Артемьев досрочно вернется на МКС из-за разрядки аккумулятора

Базовый набор первоклассника обойдется в 22,3 тыс. руб., первоклассницы - 26,8 тыс. руб.

В Рязанской области лесные пожары прошли уже 800 га

В Рязанской области лесные пожары прошли уже 800 га

Космонавты вышли в открытый космос для работ с манипулятором ERA

Эксперт заявил, что не визы являются главным препятствием у россиян для поездок в Европу

Эксперт заявил, что не визы являются главным препятствием у россиян для поездок в Европу

Курский губернатор предложил перенести в регион демонтированный в Эстонии танк-памятник

Курский губернатор предложил перенести в регион демонтированный в Эстонии танк-памятник

Аналитики ждут спада поставок смартфонов в Россию на 35% в 2022 году

В РСТ сочли, что летний туристический сезон в РФ по ряду параметров превзошел прошлогодний

В РСТ сочли, что летний туристический сезон в РФ по ряду параметров превзошел прошлогодний

Задержан зампред правительства Ленобласти Харлашкин

ФСБ сообщила о задержании шестерых членов террористической ячейки в Джанкое и Ялте

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });