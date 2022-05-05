МИД РФ заявил, что США не выдали визы российской делегации для участия в форуме ООН

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Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Власти США в очередной раз воспрепятствовали приезду российских представителей на проводимое под эгидой ООН мероприятие в конце апреля, не выдав визы, Москва данный шаг не оставит без ответа, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Главе российской делегации руководителю Федерального агентства по делам национальностей Игорю Баринову, сотруднику МИД России и ряду делегатов, представляющих коренные народы Севера Российской Федерации, которые планировали прибыть в Нью-Йорк 24 апреля сего года для участия в постоянном форуме ООН по вопросам коренных народов, не были выданы американские въездные визы", - говорится в комментарии Захаровой, размещенном на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства в четверг.

По ее словам, в МИД РФ расценивают "эти действия как последовательную линию США, представляющую собой серьезное нарушение американской стороной взятых на себя обязательств в рамках Соглашения между Организацией Объединенных Наций и правительством Соединенных Штатов Америки относительно месторасположения Центральных учреждений Объединенных Наций от 31 октября 1947 года".

"Цель очевидна - любой ценой нарастить конфронтацию с Россией, заблокировав ее представителям возможность полноценной работы на ооновской площадке", - подчеркнула она.

Захарова отметила, что "подобный агрессивный курс, разумеется, без ответа не останется".

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявлял, что Россия будет добиваться арбитражного разбирательства в отношении злоупотребления США их возможностями в качестве принимающей стороны центральных органов ООН.

Он напомнил, что Москва на протяжении нескольких лет сталкивается с отказами во въездных визах для сотрудников постоянного представительства РФ при ООН, расположенного в Нью-Йорке.