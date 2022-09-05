Визы для членов российской делегации на сессию ГА ООН до сих пор не оформлены

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Российская сторона рассчитывает, что США не будут препятствовать выдаче виз членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявил в понедельник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Мы делаем все, чтобы делегация во главе с Лавровым (главой МИД РФ - ИФ) как можно скорее получила американские визы. Необходимые заявки давно переданы в диппредставительство США в Москве. Наше посольство также направило документы в госдепартамент", - сказал Антонов в интервью "Российской газете".

"Однако ответа пока нет. Визы для членов делегации до сих пор не оформлены. До начала основных мероприятий "министерской недели" остается крайне мало времени. Надеемся, что на этот раз американская сторона сумеет организовать визовое оформление наших представителей без проволочек", - отметил российский посол.

Антонов подчеркнул, что "ссылки Вашингтона на нехватку консульского персонала - от лукавого".

"Мы выдали визы всем консульским сотрудникам дипмиссии США. Для нас этот вопрос был в приоритете. На сегодняшний день в посольстве нет ни одной заявки на оформление разрешений на въезд для американских консулов", - сказал дипломат.

Вместе с тем, по его словам, "в том, что касается непризнания ВОЗ отечественных вакцин, то это не будет являться препятствием для российской делегации". "В настоящее время в США действуют исключения для въезжающих в страну дипломатов и членов официальных делегаций", - пояснил Антонов.

Мероприятия сегмента высокого уровня Генассамблеи ООН запланированы в штаб-квартире Всемирной организации в Нью-Йорке на вторую половину сентября.