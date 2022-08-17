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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:07

Рязанский лесной пожар начал приближаться к поселку Голованово

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В Рязанской области низовой лесной пожар из-за ветра перешел в верховой и возникла угроза поселку Голованово в Клепиковском районе, сообщил в Telegram врио губернатора региона Павел Малков.

В Клепиковском районе объявлен режим ЧС. В опасной зоне живут 70 человек. Чиновники подготовили план их эвакуации.

В области продолжают работать вертолеты авиаразведки и тушения, продолжает прибывать противопожарная техника. Из Москвы вылетел противопожарный самолет ИЛ-76 с 42 тоннами воды.

По словам Малкова, Рязань запросила дополнительную поддержку у МЧС.

Ранее вечером он сообщил, что в Рязанской области действует пять очагов природных пожаров на площади 84,8 га, всего пожары прошли в общей сложности 800 га. Тушить огонь региону помогают Минобороны и правительство Москвы. Режим ЧС уже объявлен в Спасском районе и в Окском заповеднике.

Утром в среду запах гари от рязанских пожаров ощутили жители разных районов Москвы.

Рязанская область Москва Павел Малков Голованово Окский заповедник МЧС
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