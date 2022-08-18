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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:39

Группа спасателей из Москвы направлена на борьбу с пожаром в Рязанской области

Группа спасателей из Москвы направлена на борьбу с пожаром в Рязанской области
Природный пожар в Рязанской области
Фото: HunterAMG/ТАСС

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Московская группа специалистов дополнительно направлена для тушения природного пожара в Рязанской области, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС в четверг.

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"Основная задача московского отряда - не допустить перехода природных пожаров на населенные пункты и оказать помощь региональным подразделениям в ликвидации пожаров", - говорится в сообщении.

В состав дополнительной группировки вошли 57 человек личного состава и 15 единиц техники.

Работу подразделений на территории Рязанской области возглавит заместитель начальника столичного главка МЧС Андрей Румянцев, отметили в пресс-службе.

Из-за лесных пожаров в Клепиковском и Спасском районах Рязанской области, а также в Окском заповеднике объявлен режим ЧС.

Тушение пожара находится на контроле прокуратуры Рязанской области.

Накануне мэр города Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что для оказания содействия в локализации возгораний Москва отправила 240 пожарных и спасателей, 78 единиц техники, три вертолета для авиационной разведки и тушения пожаров.

Вечером заместитель мэра столицы Петр Бирюков сообщил, что по поручению Собянина, группировка сил и средств, направленная для локализации ландшафтных пожаров в Рязанскую область, увеличится вдвое.

По информации заммэра, всего в локализации ландшафтных пожаров в Рязанской области теперь будут задействованы пять вертолетов Московского авиацентра: три Ка-32А, крупнейший в мире многоцелевой пожарный вертолет Ми-26Т, способный сбрасывать на очаг возгорания до 15 тонн воды, и вертолет-разведчик ВК117С-2.

Рязанская область Москва МЧС РФ
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