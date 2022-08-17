Московскую группировку пожарных в Рязанской области увеличат вдвое

Туда направят в том числе поливомоечную технику

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Группировка московских пожарных и техники, которая помогает тушить природные пожары в Рязанской области, будет увеличена в два раза по поручению мэра столицы Сергея Собянина, сообщил его заместитель Петр Бирюков.

"Кроме того, к локализации возгораний дополнительно приступят еще два вертолета Ка-32, они способны единовременно сбрасывать на очаг возгорания до 5 тонн воды", - цитирует его телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

После этого в Рязанской области всего будут задействованы пять вертолетов Московского авиацентра: три Ка-32А, крупнейший в мире многоцелевой пожарный вертолет Ми-26Т, способный сбрасывать на очаг возгорания до 15 тонн воды, и вертолет-разведчик ВК117С-2. Кроме пожарных, в Рязанскую область из Москвы прибыли и сводные отряды поливомоечной техники городских дорожных служб.

По словам Бирюкова, в тушении участвует уникальный пожарно-спасательный комплекс "Водолей": "Укомплектованный плавающими мотопомпами и 15 напорными всасывающими рукавами, он способен подавать воду для пожаротушения со скоростью 170 литров в секунду на расстоянии до 1,2 км".

Ранее в МЧС сообщали, что из аэропорта Жуковский Ил-76 МЧС России с водой прибыл в Клепиковский район Рязанской области, где низовой лесной пожар ветром раздуло в верховой и возникла угроза поселку Голованово.

К вечеру в Рязанской области действовало пять очагов возгорания на площади 84,8 га, сообщал врио губернатора Павел Малков.

Утром 17 августа запах гари рязанских пожаров ощутили жители многих районов Москвы. Собянин отправил в Рязанскую область 240 пожарных и спасателей, 78 единиц техники, а также три вертолета для авиационной разведки и тушения пожаров.