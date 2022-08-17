В Рязанской области ветер превратил лесной пожар в огненный фронт до 3 км шириной

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В Клепиковском районе Рязанской области из-за усиления ветра осложнилась ситуация с лесным пожаром, сообщило региональное МЧС.

"В связи с изменением направления и силы ветра произошел переход в верховой пожар, сформировался огневой фронт шириной до 3 километров", - рассказал "Интерфаксу" представитель управления. Ранее об изменении низового пожара на верховой сообщил врио губернатора Павел Малков и рассказал о возникшей угрозе для поселка Голованово.

В МЧС подтвердили, что в Клепиковский район из аэропорта Жуковский прибыл противопожарный самолет Ил-76 МЧС России с водой. Ранее сообщалось, что в Рязанскую область прибыла наземная сводная аэромобильная группировка правительства Москвы.

Из-за лесных пожаров в Клепиковском и Спасском районах Рязанской области, а также в Окском заповеднике объявлен режим ЧС.