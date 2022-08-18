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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:46

Путин обсудил с президентом Индонезии ход подготовки к саммиту G20

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU -- Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Индонезии Джоко Видодо, сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны обсудили проблематику глобальной продовольственной безопасности. Путин, в частности, информировал о предпринимаемых Россией усилиях совместно с Турцией и Секретариатом ООН по стабилизации ситуации на мировых рынках зерна и удобрений, информирует пресс-служба президента РФ.

В миреВопрос о формате участия Путина в саммите G20 еще не решенЧитать подробнее

"С учетом председательства Индонезии в "Группе двадцати" затронут также ход подготовки к саммиту объединения на о.Бали в ноябре сего года", - отмечается в сообщении

Президент России поздравил Видодо и народ Индонезии с национальным праздником - Днем независимости, который отмечался 17 августа.

Владимир Путин Индонезия Джоко Видодо
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