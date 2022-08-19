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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:42

Президент Индонезии заявил, что Путин и Си Цзиньпин обещали прибыть на саммит G20 на Бали

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют участвовать в работе саммита "большой двадцатки" на индонезийском острове Бали в очном формате, заявил президент Индонезии Джоко Видодо.

"Да, Си Цзиньпин будет, президент Путин также сказал мне, что приедет", - сказал он в интервью агентству Bloomberg, отвечая на соответствующие вопросы.

В апреле Видодо подтвердил, что российский президент принял приглашение посетить саммит.

Как сообщила пресс-служба Кремля, накануне состоялся телефонный разговор Путина с Видодо, стороны среди других проблем затронули также вопросы подготовки к саммиту.

"С учетом председательства Индонезии в "Группе двадцати" затронут также ход подготовки к саммиту объединения на острове Бали в ноябре сего года", - отмечается в сообщении.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что решение о том, в каком формате в саммите будет участвовать Путин, еще не принято.

"По Индонезии пока по-прежнему не принято решение. Еще есть время. Мы работаем в формате "двадцатки" и будем продолжать работать", - сказал он.

Саммит запланирован на 15-16 ноября 2022 года.

G20 Владимир Путин Си Цзиньпин
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