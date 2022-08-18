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Три вакцины от COVID-19 пополнили перечень рекомендованных Минздравом РФ

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Минздрав России обновил временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции; в них включены три вакцины от COVID-19, которые доступны для применения в стране, сообщили в пресс-службе министерства в четверг.

В документ, опубликованный на сайте министерства, в разделе "Специфическая профилактика COVID-19 у взрослых" к семи вакцинам, которые были включены в предыдущую версию рекомендаций, добавлены три препарата.

Речь идет о субъединичной рекомбинантной вакцине "Конвасэл", разработанной Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) и зарегистрированной Минздравом РФ в марте текущего года. Кроме того, в список включены комбинированная векторная вакцина "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") в виде назальных капель (разработана НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России и зарегистрирована в апреле текущего года), а также комбинированная векторная вакцина "Салнавак" компании "Генериум" (зарегистрирована Минздравом РФ в июле 2022 года).

В число рекомендованных по-прежнему входят вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"), "Гам-КОВИД-Вак-Лио" в форме лиофилизата для приготовления раствора для внутримышечного введения, однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт", а также "Гам-КОВИД-Вак-М" ("Спутник М") - препарат для подростков от 12 до 17 лет. Все эти препараты разработаны НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России.

В списке вакцин также остались вакцины "ЭпиВакКорона" (для взрослых старше 18 лет) и "АВРОРА-КоВ" (для взрослых в возрасте 18-60 лет), разработанные научным центром "Вектор" Роспотребнадзора; а также инактивированная цельновирионная вакцина ("КовиВак") центра им. Чумакова.

Также в пресс-службе сообщили, что раздел "Особые группы пациентов" расширен и дополнен информацией о ведении пациентов с сахарным диабетом и пациентов с психическими расстройствами.

В министерстве добавили, что новая версия документа направлена в регионы России для использования в практической работе.

Хроника 09 января 2020 года – 18 августа 2022 годаПандемия коронавируса
Минздрав РФ
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