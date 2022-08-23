Центр им. Гамалеи разработал версию "Спутника V" против "дельты" и "омикрона"

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Центр имени Гамалеи Минздрава РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявили о разработке адаптированной версии вакцины "Спутник V" против штаммов коронавируса "дельта" и "омикрон"; при этом данная версия препарата учитывает мутацию, которая есть у подвида "омикрона" BA.5, но отсутствует в подварианте ВА.1.

"На протяжении пандемии НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи активно изучает новые штаммы SARS-CoV-2 и соответствующим образом адаптирует вакцину "Спутник V". Новый вариант вакцины создан с учетом особенностей штамма "дельта" и широко доминирующего по всему миру в последние месяцы штамма "омикрон". Cостав препарата учитывает мутацию L-452-R, которая присутствует в варианте "омикрона" BA.5, но отсутствует в варианте ВА.1", - говорится в сообщении пресс-службы РФПИ во вторник.

Отмечается, что новая версия "Спутника V" против штаммов "дельта" и "омикрон" является наиболее перспективным вариантом адаптированной к новым штаммам вакцины, в том числе, по сравнению с аналогичными препаратами, скомбинированными против уханьского штамма и "омикрона".

"Адаптированная вакцина "Спутник V" против штаммов "дельта" и "омикрон" обеспечивает достоверное снижение вирусной нагрузки в легких у животных, зараженных вариантом "омикрон" BA.5", - сообщили в фонде.

В пресс-службе отметили, что текущая версия вакцины "Спутник V" продолжает показывать отличные результаты по предотвращению госпитализации и смертельных исходов. Согласно исследованию, опубликованному командой ученых Городской клинической больницы 67 им. Л.А. Ворохобова и Центра им. Гамалеи в медицинском журнале Vaccines в июне 2022 года, эффективность вакцины "Спутник V" против госпитализации от штамма "омикрон" составляет 97% и 99,4% против критических случаев при бустировании препаратом "Спутник Лайт" или ревакцинации "Спутником V".

"При этом адаптированная к новым штаммам версия вакцины "Спутник V" также позволит добиться высоких результатов по предотвращению заболеваемости", - говорится в сообщении.

РФПИ является основным инвестором в разработку и производство двухкомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник V" и однокомпонентной "Спутник Лайт". Оба препарата разработаны Центром им. Гамалеи. "Спутник V" одобрен к применению в 71 стране с общей численностью населения более 4 млрд человек, а "Спутник Лайт" - более чем в 30 странах.