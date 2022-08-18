Ростуризм до конца 2022 года запустит реестры гидов и турагентств

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Ростуризм до конца 2022 года запустит и оцифрует три новых реестра - гидов и экскурсоводов, турагентств, а также предприятий, имеющих льготу по НДС, сообщила замруководителя ведомства по цифровой трансформации Евгения Чухнова.

Нынешний год она назвала "годом реестров" "для федералов в области туризма".

"Все, что касается гидов, экскурсоводов и проводников - появляется реестр тех, кто прошел аттестацию", - отметила Чухнова.

Закон об обязательной аттестации экскурсоводов, проводников-инструкторов и гидов-переводчиков был принят весной 2021 года. Он обязывает их раз в пять лет проходить переаттестацию, причем, экскурсоводам она дает право работать только в конкретном регионе. От аттестации освобождены сотрудники музеев и гиды религиозных организаций.

Порядок ведения реестра гидов и переводчиков правительство утвердило в мае 2022 года. Предполагается, что из этого реестра туристы смогут узнавать подробную информацию об аттестованных экскурсоводах, работающих в музеях и выставочных залах, городских гидах и гидах-переводчиках, а также о регионах, в которых экскурсоводы, гиды и гиды-переводчики вправе оказывать свои услуги.

"Второй немаловажный реестр - турагентств, туда уже зашло несколько десятков тысяч турагентств. Он нужен для того, чтобы турист мог понять, что у турагентства, у которого он покупает путевку, есть договор с туроператором, который формирует для него турпродукт. Это одна из защит, которую делает государство для туристов. С 1 января в реестре будут находиться все действующие турагенты и он будет доступен всем на официальном сайте Ростуризма", - сказала Чухнова.

Реестр туристических компаний с нулевым НДС будет вестись на базе решений Минцифры. Эта услуга будет доступна в самое ближайшее время на сайте госуслуг, добавила она

Замглавы Ростуризма также напомнила, что с 1 сентября вступает в силу закон об электронной путевке, и ведомство начнет активно разворачивать этот сервис. Обязательным такой вид путевки станет с 1 марта 2023 года. Чухнова пояснила, что цель этой системы - в том, чтобы конечный пользователь по уникальному номеру путевки смог пройти и убедиться, что приобретенный им турпродукт есть в системе, что он продан по определенной цене туроператором, который находится в реестре туроператоров, и состоит из определенных частей.