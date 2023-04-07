РСТ попросил Минэкономразвития отложить аттестацию гидов-проводников на год

Аттестационных компаний всего четыре, а процедура аттестации еще не отлажена, указывают туроператоры

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Российский союз туриндустрии направил в Минэкономразвития письмо с просьбой перенести на год обязательную аттестацию гидов-проводников, до 1 июля 2024 года, поскольку сейчас не хватает аттестационных компаний и не отлажена работа самой системы, сообщает btb-издание RTN.

"Российский союз туриндустрии предлагает вернуться к вопросу комплексного переосмысления принятой в рамках закона 93-ФЗ системы обеспечения безопасности туристов на категорийных маршрутах, а в качестве первоочередной меры предлагаем отсрочить вступление положений об обязательной аттестации инструкторов-проводников на год - до 01.07.2024", - говорится в обращении.

По данным РСТ, сейчас в едином федеральном реестре инструкторов-проводников не значится ни одной успешно пройденной аттестации, а компаний, которые могут провести аттестацию, всего четыре.

"Этого количества недостаточно, чтобы за оставшееся время провести аттестацию примерно 10 тыс. работающих на рынке инструкторов-проводников. К тому же, компаний, уполномоченных аттестовывать специалистов по лыжным, подводным, спелеологическим маршрутам на сегодняшний день нет", - подчеркивают туроператоры.

Кроме того, не утверждены перечень вопросов и методика проведения экзамена, не проработан регламент по минимальному количеству инструкторов-проводников, сопровождающих группу туристов на различных категорийных маршрутах.

В РСТ также предложили создать реестр категорийных маршрутов, чтобы повысить уровень безопасности путешествий для туристов.

В соответствии с законом, вступившим в силу 1 июля 2022 года, все гиды-проводники в России должны пройти аттестацию и получить специальные нагрудные карточки до 1 июля 2023 года. Также аттестация потребуется экскурсоводам и гидам-переводчикам. Проходить ее придется раз в пять лет, и она будет давать право работать только в одном регионе.