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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:46

В РФ не будут продлевать запрет на экспорт подсолнечника после 31 августа

В РФ не будут продлевать запрет на экспорт подсолнечника после 31 августа
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Запрет на экспорт подсолнечника из РФ, который действует до 31 августа 2022 года, продлен не будет. Достаточно экспортной пошлины, продленной до 31 августа 2023 года, считают в Минсельхозе.

"Минсельхоз не рассматривает продление запрета на вывоз семян подсолнечника после 31 августа. В настоящее время ведомство считает достаточным действие экспортной пошлины на эту продукцию в размере 50%, которая была продлена до 31 августа 2023 года", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

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Минсельхоз РФ
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