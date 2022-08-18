В РФ не будут продлевать запрет на экспорт подсолнечника после 31 августа

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Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Запрет на экспорт подсолнечника из РФ, который действует до 31 августа 2022 года, продлен не будет. Достаточно экспортной пошлины, продленной до 31 августа 2023 года, считают в Минсельхозе.

"Минсельхоз не рассматривает продление запрета на вывоз семян подсолнечника после 31 августа. В настоящее время ведомство считает достаточным действие экспортной пошлины на эту продукцию в размере 50%, которая была продлена до 31 августа 2023 года", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

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