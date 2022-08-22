Минсельхоз не будет после августа продлевать пошлину на экспорт масличного льна

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Минсельхоз не планирует предложить продлить пошлину на экспорт масличного льна РФ после 31 августа, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"В дальнейшем решения в части регулирования экспорта масличного льна будут приниматься с учетом рыночной конъюнктуры, динамики севооборота, а также ввода мощностей по переработке льна на территории РФ", - добавил представитель министерства.

Пошлину на экспорт масличного льна ввели с 1 мая 2022 года до 31 августа. Она составляет 20%, но не менее $100 за тонну.