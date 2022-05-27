В РФ не снимут запрет на экспорт подсолнечника в конце августа

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Запрет на экспорт подсолнечника из РФ, который действует до конца августа, снят не будет, заявила первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут на Всероссийском зерновом форуме в пятницу в Сочи.

"Не будет снят, пока не будет достаточно сырья для заполнения наших мощностей по переработке", - сказал она, отвечая на соответствующий вопрос одного из участников.

Россия ввела запрет на экспорт подсолнечника и рапса с 1 апреля. Предполагалось, что ограничения будет действовать до 31 августа.

"Сейчас на фоне резкого роста мировых цен на подсолнечное масло и масличные отмечается повышенный спрос на российскую продукцию. Решение принято для обеспечения потребностей в сырье предприятий переработки, а также животноводства - продуктами переработки этих масличных культур. Ранее его поддержала подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию", - сообщало ранее правительство РФ.

При этом отмечалось, что ограничения не будут действовать на вывоз рапса и подсолнечника в страны ЕАЭС, а также на экспорт этой продукции в рамках международных межправительственных соглашений.