Рослесхоз заверил, что от тушения рязанских лесов дополнительного задымления не будет

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Лесные пожары в Рязанской области тушат способами, которые не вызывают дополнительного задымления, сообщил телеграм-канал Рослесхоза.

Там выложили фотографии и видео тушения одного из пожаров, и отметили, что он локализован на данный момент с двух сторон. Пожар назван сложным из-за рельефа местности и погодных условий: к точкам возгорания технике приходится добираться в объезд.

Прироста огневых площадей лесных пожаров в Рязанской области не наблюдается, угрозы населенным пунктам нет, отметили в ведомстве.

За ночь площадь горения сохранилась прежней - порядка 180 га, сообщалось ранее. Общая площадь, пройденная пожаром, превысила 6 тысяч га. Возгорание сохраняется на шести участках, при этом на трех из них локализовать огонь пока не удалось.