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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Рослесхоз заверил, что от тушения рязанских лесов дополнительного задымления не будет

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Лесные пожары в Рязанской области тушат способами, которые не вызывают дополнительного задымления, сообщил телеграм-канал Рослесхоза.

Там выложили фотографии и видео тушения одного из пожаров, и отметили, что он локализован на данный момент с двух сторон. Пожар назван сложным из-за рельефа местности и погодных условий: к точкам возгорания технике приходится добираться в объезд.

Прироста огневых площадей лесных пожаров в Рязанской области не наблюдается, угрозы населенным пунктам нет, отметили в ведомстве.

За ночь площадь горения сохранилась прежней - порядка 180 га, сообщалось ранее. Общая площадь, пройденная пожаром, превысила 6 тысяч га. Возгорание сохраняется на шести участках, при этом на трех из них локализовать огонь пока не удалось.

Лесные пожары в Рязанской области

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В Рослесхозе обвинили рязанских чиновников в сокрытии реальных масштабов пожаров, "что не позволило вовремя нарастить федеральные силы". Московская группа специалистов дополнительно направлена на место.Москвичи два дня подряд жаловались на запах гари, который распространился по всем районам столицы. Столичный Роспотребнадзор усилил контроль за состоянием атмосферного воздуха в городе.Причиной пожара в Кудомском лесничестве Рязанской области стали сухие грозы, сообщил зампред областного правительства Дмитрий Филиппов. Он подчеркнул, что это зафиксированный факт, а не гипотеза.Вертолетчики Западного военного округа (ЗВО) оказывают помощь в тушении лесных пожаров в Рязанской области, сообщила пресс-служба округа в четверг.Дознаватели МЧС России расследуют обстоятельства возникновения природного пожара в Спасском районе Рязанской области, которое привело к уничтожению части лесного ландшафта.Объединенная противопожарная группировка обеспечила безопасность населенных пунктов в условиях природных пожаров в Рязанской области, сейчас угрозы перехода огня на жилье нет, заявил телеканалу "Россия-24" глава Рослесхоза Иван Советников.Режим ЧС был введен в Спасском и Клепиковском районах, а также в Окском заповеднике. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК (уничтожение или повреждение лесных насаждений).
В Рослесхозе обвинили рязанских чиновников в сокрытии реальных масштабов пожаров, "что не позволило вовремя нарастить федеральные силы". Московская группа специалистов дополнительно направлена на место.
Рослесхоз Рязанская область
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