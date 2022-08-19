Пожары в Рязанской области затронули около 6000 га леса

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Рязанской области природные пожары всего затронули около 6000 гектаров леса, сейчас площадь пожаров составляет около 180 га, сообщили "Интерфаксу" в региональном ГУ МЧС в пятницу.

По оценке ведомства, обстановка на местах тушения сейчас сложная из-за сильного ветра, но "вполне контролируемая".

"Для тушения очагов возгорания используются все силы и средства, в готовности находятся три противопожарных самолета", - добавил представитель МЧС.

Объединенная противопожарная группировка обеспечила безопасность населенных пунктов от природных пожаров в Рязанской области, сейчас угрозы перехода огня на жилье нет, заявил телеканалу "Россия-24" глава Рослесхоза Иван Советников.

По его словам, в четверг в регионе "удалось локализовать две кромки из четырех" и полностью обеспечить защиту населенных пунктов. Работа пожарных внушает Советникову "сдержанный оптимизм". Он надеется, что два оставшихся очага удастся локализовать "в ближайшие дни".

"Я могу ответственно заявить, что на торфянниках Московской области проведена огромная работа, торфянники обводнены, и сегодня повторение событий 2010 года фактически невозможно. У нас совершенно другой уровень технического вооружения, взаимодействия между регионами, Рослесхозом и МЧС России, и совершенно другой уровень обводнения торфянников, эта ситуация повториться не может. Даже здесь, на этом пожаре, горит не торф, горит обычный лесной пожар, по которому мы работаем", - сказал Советников.

Вечером 17 августа врио губернатора Рязанской области Павел Малков сообщил об угрозе перехода лесного пожара на поселок Голованово в Клепиковском районе. Там, по его словам, низовой пожар ветром превратило в более опасный верховой.

В регионе был введен режим ЧС в Спасском и Клепиковском районах, а также в Окском заповеднике. По факту пожаров возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК (уничтожение или повреждение лесных насаждений).