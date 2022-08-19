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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:42

Торфяной пожар локализован во Владимирской области

Площадь возгорания сократилась до 2 га

Торфяной пожар локализован во Владимирской области
Архивное фото
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Возгорание торфа на территории частного предприятия вблизи деревни Панфилово в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области локализовано, продолжается работа по его ликвидации, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

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В настоящее время площадь возгорания составляет 2 гектара, на месте работают 65 единиц техники и 165 человек, из них от МЧС России - 26 единиц техники и 86 человек, говорится в сообщении.

Вместе с группировкой Владимирской области в тушении задействованы силы Ногинского спасательного центра МЧС России и департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

Постановлением администрации региона введено ограничение на посещение и въезд транспорта на территории лесных массивов и торфяных месторождений. На территории земель лесного фонда, дороги будут перекрыты шлагбаумами. Также принято решение о переносе старта сезона осенней охоты до снятия особого противопожарного режима.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области сообщила, что торфяной пожар, возникший в среду на территории частного предприятия по производству минеральных удобрений "ООО "Фаско+", увеличился с 3 до 4 га. 19 августа он сократился до 3 га. Угрозы населенным пунктам нет.

Мэр столицы Сергей Собянин в среду также сообщил, что Москва направила технику и специалистов для тушения пожаров во Владимирской области.

Особый противопожарный режим был введен во Владимирской области с 13 августа.

17 и 18 августа жители Москвы ощущали запах гари, в четверг над городом стоял смог. Это связали с пожарами в соседних с Подмосковьем областях.

Владимирская область
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